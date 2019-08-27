طهران تصدر قرارات جديدة بحق الرئيس السابق خاتمي

أصدر القضاء الإيراني قرارات جديدة تتعلق بالرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي، الذي يخضع لحظر إعلامي منذ سنوات.

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وكشف المتحدث باسم السلطات القضائية الإيرانية، غلام حسين اسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرارات جديدة في مجلس الأمن القومي والمحكمة الخاصة برجال الدين، بشأن القيود المفروضة على الرئيس السابق محمد خاتمي، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الإفصاح عن هذه القرارات.

وأوضح اسماعيلي أن "القيود المفروضة على الرئيس السابق محمد خاتمي لا تعود إلى السلطة القضائية".

يأتي هذا التصريح، على الرغم من تأكيد القضاء الإيراني في وقت سابق أن "الحظر الإعلامي لا يزال مفروضا على خاتمي، وهو أمر قضائي، وأن أي شخص سينتهك الحظر سيتعرض للمقاضاة".

ومن الجدير بالذكر أن السلطات الإيرانية تحظر على وسائل الإعلام الإيرانية ذكر اسم الرئيس السابق محمد خاتمي الذي تولى السلطة بين عامي 1997 و2005 ، أو نشر صور له.

المصدر: RT