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إيران تكشف عن أحدث صاروخ كروز لديها في معرض بموسكو

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إيران تكشف عن أحدث صاروخ كروز لديها في معرض بموسكو
صاروخ كروز جديد من طراز مبين في معرض ماكس للطيران والفضاء في روسيا
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كشفت إيران، اليوم الثلاثاء، عن أحدث صاروخ كروز لديها من طراز "مبين" في معرض "ماكس" للطيران والفضاء الذي افتتح اليوم بروسيا.

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معرض
معرض "ماكس" الدولي للطيران والفضاء ينطلق اليوم في ضواحي موسكو

ويبلغ مدى الصاروخ الجديد 450 كلم، ووزنه 670 كلغ وسرعته 900 كيلومتر في الساعة.

ومن مميزات الصاروخ أن الرادارات لا تكشفه، وقادر على حمل رؤوس حربية بوزن 120 كلغ.

وافتتح الصالون الدولي للطيران والفضاء (ماكس)، أحد أكبر المعارض للصناعات الفضائية والطيران في العالم، اليوم الثلاثاء، بضواحي موسكو، حيث سيجري فيه عرض أحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال الطيران والفضاء.

المصدر: RT

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