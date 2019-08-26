أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين يؤيدون قرار إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان

أظهر استطلاع جديد للرأي، اليوم الاثنين، أن أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين يؤيدون قرار الحكومة بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.

وطبقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "ريال متر" على 501 من الراشدين في جميع أرجاء البلاد يوم 23 أغسطس، قال 54.9% من المشاركين إن قرار الحكومة بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان قرار جيد، بينما قال 38.4% إن قرار الحكومة خاطئ.

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وكانت "ريال متر" قد أجرت استطلاع رأي مماثل يوم 30 يوليو، قبل اتخاذ اليابان قرار إسقاط كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، وبلغت نسبة الآراء الإيجابية والسلبية حول إنهاء الاتفاقية آنذاك 47% و41.6% على التوالي.

وفي استطلاع رأي مماثل أجراه فريق البحث بصحيفة "جونغ أنغ إيلبو" اليومية في الفترة من 23 إلى 24 أغسطس الجاري، قال 51% من المستطلعين إن قرار الحكومة بإنهاء الاتفاقية قرار جيد ومن أجل المصلحة الوطنية.

في حين قال 38.5% إن القرار خاطئ وأنه يهدد التعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية أنهت العمل باتفاقية مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع اليابان، في خضم الخلاف الأخير المتصاعد بين البلدين، ويأتي ذلك بعد أن ألغت طوكيو وضع "التفضيل" الذي كانت تتمتع به سيئول في علاقتها التجارية باليابان وفرضت بعض القيود على وارداتها من الإلكترونيات.

المصدر: وكالات