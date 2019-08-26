رد قاس من رئيس وزراء الهند على ترامب

رد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على الرئيس الأمريكي بشأن قضية إقليم كشمير، اليوم الاثنين، مؤكدا أن "القضايا مع باكستان ثنائية ولا نريد لدولة أخرى أن تنشغل بها".

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وقال مودي، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس الفرنسية، إن "كافة القضايا بين الهند وباكستان هي ذات طبيعة ثنائية، ولذا فنحن لا نزعج أي دولة أخرى بشأنها"​​​.

من جانبه، قال ترامب عن محادثاته أمس مع مودي: "تحدثنا الليلة الفائتة حول كشمير، ورئيس الوزراء يشعر بالفعل أنها تحت السيطرة، إنهم يتحدثون مع باكستان، وأثق في أنهم سيحققون شيئا جيدا للغاية".

وكانت الهند أصدرت مرسوما تنفيذيا مفاجئا، في 5 أغسطس الجاري، يقضي بإلغاء الوضع الخاص لكشمير، فردت باكستان بطرد سفير الهند من إسلام آباد، وأوقفت التجارة الثنائية بين البلدين، وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.

المصدر: "سبوتنيك"