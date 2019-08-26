أفادت وكالة "رويترز" بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" لا تتجسس على دولة الإمارات، ما يعد سلوكا استثنائيا بالنسبة لأحد أكبر وأشهر أجهزة الاستخبارات في العالم.

ونقلت "رويترز" في تقرير نشرته اليوم الاثنين عن ثلاثة مسؤولين سابقين في "CIA" مطلعين على الموضوع، تأكيدهم أن الوكالة لا تمارس ما يسمى "الاستخبارات البشرية" في الإمارات (أي جمع معلومات استخباراتية أكثر قيمة من مخبرين محليين عن حكومتهم)، ما يشكل، حسب منتقدي هذا الأسلوب، "بقعة عمياء خطيرة" في جهود "CIA".

وأشارت مصادر "رويترز" و"خبراء في مجال السياسة الخارجية"، إلى أن الجديد في هذه القضية ليس موقف واشنطن، بل التغيرات التي طرأت في سياسات أبوظبي الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، حيث تخوض الإمارات اليوم حروبا وتنفذ عمليات سرية وتستخدم نفوذها المالي لتغيير سياسات المنطقة بطريقة تتضارب في كثير من الأحوال مع مصالح الولايات المتحدة.

وتطرق التقرير بهذا الخصوص إلى دعم الإمارات لقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ودورها في مقاطعة قطر، بالإضافة لتقرير سابق لـ"رويترز" أفاد بأن حكومة الإمارات استأجرت موظفين سابقين من وكالة الأمن القومي الأمريكية كـ"هاكرز" ضمن إطار برنامج تجسس يطال على وجه الخصوص مواطنين أمريكيين.

وذكر أحد المسؤولين السابقين في "CIA" لـ"رويترز" أن هذه المخاوف لا تخص فقط السياسات الإقليمية للدولة الخليجية بل والتقارب بين الإمارات وروسيا والصين، حيث وقعت أبوظبي وموسكو العام الماضي اتفاقية شاملة للشراكة الاستراتيجية.

وحذر مسؤول سابق رابع في "CIA" لـ"رويترز" من أن عجز الوكالة عن التكيف مع طموحات الإمارات العسكرية والسياسية المتزايد هو بمثابة "تقصير في أداء الواجب".

في غضون ذلك، أشارت "رويترز" إلى أن الاستخبارات الأمريكية لا تترك الإمارات دون أي اهتمام، إذ تعمل وكالة الأمن القومي على "رصد إلكتروني" لداخل الإمارات، وهو نوع أقل خطورة وكفاءة لجمع المعلومات، حسب مسؤولين اثنين مطلعين على أنشطة الوكالة.

وأصبحت الإمارات بذلك ضمن قائمة قصيرة للغاية تضم عدة دول لا تتجسس عليها "CIA"، وهي تضم أيضا الأعضاء الأربعة الآخرين في الائتلاف الاستخباراتي المعروف بـ"خمس عيون"، وهي أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وكندا".

في الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أن "CIA" تمارس "الاستخبارات البشرية" في جميع الدول تقريبا التي لدى الولايات المتحدة مصالح فيها، بما في ذلك حلفاء رئيسيون لواشنطن.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين سابقين في "CIA" وضابط استخباراتي سابق في دولة خليجية تأكيدهم أن أنشطة وكالة الاستخبارات الأمريكية تستهدف كثيرا حليفا مهما جديدا لواشنطن في المنطقة، هو المملكة العربية السعودية، حيث سبق أن ألقت المخابرات السعودية، حسب المصادر، القبض على عدة وكلاء لـ"CIA" حاولوا تجنيد مسؤولين محليين كمخبرين، وتم طردهم من البلاد دون الإعلان عن ذلك.

المصدر: رويترز