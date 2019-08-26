دولة إفريقية تسحب اعترافها باستقلال كوسوفو

سحبت جمهورية توغو اعترافها باستقلال إقليم كوسوفو المعلن من طرف واحد والمعترف به جزئيا، وتصبح بذلك توغو الدولة 15 التي تتراجع عن الاعتراف باستقلال كوسوفو التي انفصلت عن صربيا.

ورحبت وزارة الخارجية الصربية بقرار جمهورية توغو، مشيرة إلى أن هذه الدولة الإفريقية قدمت مذكرة رسمية بهذا الخصوص في نهاية يونيو الماضي.

وليست كوسوفو عضوا في الأمم المتحدة، رغم اعتراف عدد كبير من الدول باستقلالها.

ويبلغ عدد سكان كوسوفو 1.3 مليون نسمة، ومساحتها 10.577 كيلومترا مربعا، وقد كانت كوسوفو منطقة ذاتية الحكم ضمن جمهورية صربيا حتى 17 فبراير 2008 حين أعلن برلمان كوسوفو استقلالها من طرف واحد، وإعلان مدينة بريشتينا عاصمة لها.

المصدر: وكالات