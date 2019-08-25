ظريف: التقيت ماكرون ولودريان وممثلين عن بريطانيا وألمانيا في فرنسا

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء اليوم الأحد، أنه أجرى في فرنسا لقاءات مع رئيسها، إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيتها، جان إيف لودريان، وممثلين عن ألمانيا وبريطانيا.

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وفي تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، كتب ظريف، الذي وصل إلى مدينة بياريتس الفرنسية تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي: "الدبلوماسية النشطة لإيران مستمرة في اتجاه إرساء دعائم التعاطي البناء". وتابع: "التقيت إيمانويل ماكرون على هامش قمة G7 في بياريتس، بعد محادثات مكثفة أجريتها مع جان إيف لودريان ووزير المالية (الفرنسي)، وبعد ذلك عقدت اجتماعا مشتركا مع الوفدين البريطاني والألماني".

وختم الوزير الإيراني بالقول: "الطريق أمامنا صعب ولكنه يستحق الاختبار".

وكان ظريف وصل، اليوم الأحد، إلى مدينة بياريتس جنوب فرنسا لمناقشة حلحلة التوتر الحالي بين طهران وواشنطن مع القادة الفرنسيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة نشرها، اليوم الأحد، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن ظريف وصل إلى بياريتس بدعوة من لودريان، "لمناقشة المبادرات الأخيرة للرئيسين الفرنسي والإيراني"، إيمانويل ماكرون وحسن روحاني.

وأوردت "رويترز" أن ظريف غادر بياريتس بعد محادثات لثلاث ساعات ونصف جمعته بلودريان ولقاء مع ماكرون لنصف ساعة، إضافة إلى لقائه ممثلين عن كل من ألمانيا وبريطانيا.

المصدر: RT + فارس