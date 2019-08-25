وسائل إعلام: زعماء مجموعة السبع ناقشوا مسألة عودة روسيا

ناقش زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى "G7" في قمتهم بمدينة بياريتس الفرنسية مسألة عودة عمل مجموعة الثماني الكبرى "G8" بمشاركة روسيا.

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ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مصادرها في الأوساط الحكومية اليابانية أن محتوى الحوار بهذا الشأن لا يمكن كشفه.

ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سابقا على اقتراح نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لدعوة روسيا للمشاركة في قمة "G7" التي ستجري في الولايات المتحدة عام 2020.

من جانبه اعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تعتبر كل الاتصالات مع بلدان مجموعة "G7" مفيدة، ولا تستبعد استئناف عمل مجموعة "G8".

من جانبها ربطت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل مسألة استئناف عمل مجموعة "G8" بتحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي