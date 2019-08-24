صور حصرية لـRT من داخل الجيب المحرر في ريف حماة الشمالي
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حصلت RT على صور حصرية أظهرت قوات من الجيش السوري في داخل الجيب المحرر الذي كان بقبضة المسلحين في ريف حماة الشمالي بشمال غربي سوريا.
وأظهرت الصور الأنفاق التي حفرها المسلحون في قرى لطمين واللطامنة، فضلا عن بعض المقرات التي كانت عائدة لقيادة الفصيل المسلح "جيش العزة".
وسيطر الجيش السوري أمس الجمعة، على بلدات وقرى عدة في ريف حماة الشمالي، ومنها مدينة مورك ومحيطها، حيث توجد نقطة المراقبة التركية التاسعة، في إطار تقدمه لتحرير ريفي حماة وإدلب بشكل كامل من المسلحين.
المصدر: RT
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