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صور حصرية لـRT من داخل الجيب المحرر في ريف حماة الشمالي

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صور حصرية لـRT من داخل الجيب المحرر في ريف حماة الشمالي
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حصلت RT على صور حصرية أظهرت قوات من الجيش السوري في داخل الجيب المحرر الذي كان بقبضة المسلحين في ريف حماة الشمالي بشمال غربي سوريا.

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الجيش السوري يسيطر على مورك ومحيطها بريف حماة مكان تواجد نقطة المراقبة التركية التاسعة
الجيش السوري يسيطر على مورك ومحيطها بريف حماة مكان تواجد نقطة المراقبة التركية التاسعة

وأظهرت الصور الأنفاق التي حفرها المسلحون في قرى لطمين واللطامنة، فضلا عن بعض المقرات التي كانت عائدة لقيادة الفصيل المسلح "جيش العزة".

وسيطر الجيش السوري أمس الجمعة، على بلدات وقرى عدة في ريف حماة الشمالي، ومنها مدينة مورك ومحيطها، حيث توجد نقطة المراقبة التركية التاسعة، في إطار تقدمه لتحرير ريفي حماة وإدلب بشكل كامل من المسلحين.

صور حصرية لـRT من داخل الجيب المحرر في ريف حماة الشمالي

صور حصرية لـRT من داخل الجيب المحرر في ريف حماة الشمالي
صور حصرية لـRT من داخل الجيب المحرر في ريف حماة الشمالي
صور حصرية لـRT من داخل الجيب المحرر في ريف حماة الشمالي

المصدر: RT

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نقطة المراقبة التركية بإدلب.. كيف حاصرتها قوات الجيش السوري؟