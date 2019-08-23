هانوي قلقة إزاء نشاطات الأسطول الصيني في المياه الفيتنامية

أبدى رئيس وزراء فيتنام، نغوين شوان فوك، يوم الجمعة، قلقه الشديد بشأن التطورات الأخيرة في بحر الصين الجنوبي، "حيث ترسو السفن الصينية في المياه الفيتنامية" منذ يوليو الماضي، وفقا له.

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وأعرب فوك، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسترالي، سكوت موريسون، الذي يزور فيتنام حاليا، عن احتجاجه على وجود سفن مسح صينية مع خفر السواحل في المياه المنتجة للنفط قبالة سواحل فيتنام.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة خارجية فيتنام، لوثي هانغ، إن السفن الصينية كانت في مواجهة استمرت أسابيع مع سفن فيتنامية، مطالبة بكين بأن "توقف فورا هذا الانتهاك لسيادتنا وأن تسحب جميع سفنها".

يذكر أن فيتنام ودولا بجنوب شرق آسيا، ومنها الفلبين وماليزيا وبروناي، تتنازع مع الصين على مناطق غنية بالثروات في بحر الصين الجنوبي.

وسبق أن أجرت بكين، التي تقول إن لديها حقا كاملا في فرض سيطرتها على هذه المناطق، عمليات استصلاحية في تلك المناطق.

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عن قلقها إزاء تدخل الصين في أنشطة النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك تلك التي تتم في مياه تطالب بها فيتنام.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن ذلك يعد تصعيدا من جانب بكين في محاولاتها لترهيب آخرين يطالبون بحقهم في تطوير موارد في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: كونا