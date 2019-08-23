أمريكا تحث كندا على استرجاع "جهادييها" من سوريا

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أوتاوا لإعادة "الجهاديين" الكنديين المعتقلين في مخيمات تعود لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بسورية.

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وأعلن بومبيو في مقابلة مع قناة "سي بي سي" العامة خلال زيارة لأوتاوا "كنا في غاية الوضوح مع الحكومة الكندية. نود أن يستعيدوا رعاياهم".

وأضاف: "نريد أن يستعيد كل بلد رعاياه" المسجونين حاليا في سوريا، بعد أن قاتلوا في صفوف "داعش"، معتبرا أنه "من الضروري القيام بذلك".

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين على إعلان وزير الأمن العام الكندي، رالف غوديل، أن حكومته لا تنوي مساعدة "جاك ليتس" الملقب بـ"الجهادي جاك" والمسجون في سوريا لدى القوات الكردية بعد الانضمام إلى داعش، للعودة إلى كندا ليحاكم فيها.

وأسقطت لندن عن الجهادي البالغ من العمر 24 عاما مؤخرا الجنسية البريطانية وبات مصيره حاليا بأيدي الحكومة الكندية.

وهناك 12 ألف أجنبي، بينهم 4 آلاف امرأة و8 آلاف طفل، في مخيمات قوات سوريا الديموقراطية (قسد) بشمال شرقي سوريا يخضعون لحراسة مشددة. وانتقدت "قسد" مرارا تردد الدول الأوروبية في استعادة رعاياها.

المصدر: أ ف ب