كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن منظومة "باور 373" الصاروخية الجديدة للدفاع الجوي.

وحضر الرئيس حسن روحاني مراسم إزاحة الستار عن المنظومة في وزارة الدفاع الإيرانية، وتأتي هذه المناسبة تزامنا مع يوم الصناعة الدفاعية.

ووجّه الرئيس روحاني خلال المراسم الشكر والتقدير لوزير الدفاع وخبراء الصناعة الدفاعية وجميع المعنيين بالصناعات الدفاعية في البلاد لجهودهم في تصنيع هذه المنظومة.

وهذه المنظومة قادرة على مواجهة طيف واسع من الأهداف، مثل طائرات الشبح والطائرات المسيرة وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للإشعاعات وطائرات الحروب الإلكترونية والمروحيات، حسب ما أعلنه المسؤولون الإيرانيون.

والصاروخ المستخدم في المنظومة من طراز "صياد 4" وهو قادر على تدمير الأهداف على بعد 200 كيلومتر وارتفاع 27 كيلومترا.

كما باستطاعة المنظومة كشف 300 هدف في وقت واحد على مسافة تزيد عن 300 كيلومتر، وقادرة على اعتراض 60 هدفا على مسافة 260 كيلومترا، وتستطيع مواجهة 6 أهداف على مسافة 200 كيلومتر بشكل متزامن.

والمنظومة محلية الصنع بالكامل ويطلق عليها الإيرانيون: منظومة "إس-300" الإيرانية.

المصدر: RT، وكالات