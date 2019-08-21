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مقتل عسكريين أمريكيين اثنين في أفغانستان

أخبار العالم

مقتل عسكريين أمريكيين اثنين في أفغانستان
Reuters Lucas Jackson
صورة من الأرشيف
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أعلن المكتب الصحفي لبعثة الناتو في أفغانستان مقتل اثنين من العسكريين الأمريكيين من أفراد البعثة.

ووفقا لسياسات البنتاغون التقليدية، لم ينشر اسما العسكريين،  لعدم كشف الأسماء قبل إبلاغ أقرباء العسكريين الذين يقتلون خلال أدائهم لمهامهم.

كما لم ينشر المكتب الصحفي أي تفاصيل بشأن ملابسات مقتل العسكريين.

يذكر أن عدد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان يبلغ في الوقت الحالي نحو 15.5 ألف. وتجري الولايات المتحدة مباحثات مع حركة "طالبان" حول شروط انسحاب القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان منذ عام 2001.

المصدر: رويترز

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