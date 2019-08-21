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روحاني: لن تنعم الممرات المائية بنفس الأمان إذا أوقفتم صادراتنا النفطية

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روحاني: لن تنعم الممرات المائية بنفس الأمان إذا أوقفتم صادراتنا النفطية
Reuters Denis Balibouse
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هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأنه في حال توقفت صادرات إيران النفطية، فإن الممرات المائية الدولية لن تنعم بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه قبل ذلك.

وقال روحاني خلال اجتماع مع المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي: "تعلم القوى العالمية أنه في حال توقف النفط تماما، وانخفاض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، فلن تكون الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه في ذي قبل".

وأضاف: "لذلك فإن الضغط من جانب واحد على إيران لن يكون في صالح هذه القوى ولن يضمن أمنها في المنطقة والعالم".

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المصدر: "رويترز"

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