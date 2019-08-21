مقتل 8 أشخاص وإصابة 26 آخرين جراء أمطار غزيرة جنوب غربي الصين

ذكرت وسائل إعلام صينية محلية أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم ولا يزال 26 في عداد المفقودين إثر هطول أمطار غزيرة أمس الثلاثاء، في منطقة آبا ذاتية الحكم في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت إدارة الإنقاذ المحلية، أن الأمطار تسببت في كارثة خلفت 6 مصابين بينهم ثلاثة إصابتهم خطرة.

وأفادت بأن أكثر من 100 ألف شخص بحاجة للمساعدة الطارئة، وأن مكتب إدارة الطوارئ أرسل المروحيات لإجلاء المنكوبين وتوصيل الماء والغذاء للمتضررين.

وتم إجلاء أكثر من 34 ألف سائح من محافظة ونتشوان التي تأثرت بالانهيارات الطينية بعد الأمطار، ويجري الآن إجلاء أكثر من 13 ألف آخرين من المحافظة.

كما أشارت السلطات إلى استمرار الجهود لإجلاء أكثر من 12 ألف سائح تحتجزهم مياه الفيضان في منطقة وولونغ الإدارية في ونتشان.

المصدر: وكالة "شينخوا"