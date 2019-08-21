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برلماني إيطالي: حكومة كونتي رفعت شعارات النمو الاقتصادي وتغيير أوروبا وإيطاليا لكنها فشلت

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برلماني إيطالي: حكومة كونتي رفعت شعارات النمو الاقتصادي وتغيير أوروبا وإيطاليا لكنها فشلت
Reuters YARA NARDI
رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي - أرشيف
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قال عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، ماتيو رينزي، إن حكومة جوزيبي كونتي رغم وعودها، فشلت بتحقيق نمو اقتصادي، وأخفقت في تطبيق شعارات تغيير إيطاليا وأوروبا وإعادة كتابة التاريخ.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: "لقد أخبرونا أنهم يغيرون إيطاليا وأوروبا، وأنهم يعيدون كتابة التاريخ... نذكر هؤلاء الأشخاص بما قالوا: مع هذه المعارضة سنحكم لمدة 30 عاما".

وتابع رينزي قائلا: "في الحقيقة هم نجحوا بالحكم لأكثر من 14 شهرا، ليوصلوا النمو الاقتصادي إلى درجة الصفر، وكل هذا يثبت أنهم فشلوا".

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وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أعلن أمس أنه سيقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بعد نهاية نقاش دائر في مجلس الشيوخ.

وقبل رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا استقالة رئيس الحكومة كونتي، وأكد أنه سيبدأ اليوم الأربعاء المشاورات مع الكتل البرلمانية لبحث إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

 

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