عائلة موظف قنصلي بريطاني في هونغ كونغ تؤكد توقيفه في الصين

أعلنت عائلة موظف في القنصلية البريطانية في هونغ كونغ فقد منذ الثامن من أغسطس، أنه موقوف فعلا في الصين، مشيرة إلى أن سلطات هونغ كونغ أكدت توقيفه دون أن تضيف أي تفاصيل.

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وقالت العائلة في منشور على "فيسبوك" إن سايمون شينغ توجه في الثامن من أغسطس إلى مدينة شينزن في إقليم غواندونغ، التي تبعد ساعة عن هونغ كونغ، لعقد لقاء عمل.

وعاد شينغ مساء اليوم نفسه بالقطار السريع إلى هونغ كونغ وتبادل الرسائل مع صديقته عند اجتيازه مركز الجمارك "ومنذ ذلك الحين قطع الاتصال به"، حسب عائلته.

وأوضحت العائلة أن إدارة الهجرة في هونغ كونغ وبعد مشاورتها المكتب البلدي للتجارة في شينزن "أبلغتها شفهيا بأن سايمون يخضع للاعتقال الإداري، لكنها لم تحصل على أي تفاصيل عن أسباب ومكان ومدة توقيفه".

وكتبت العائلة في رسالتها على "فيسبوك" "نشعر أننا عاجزون وقلقون جدا على سايمون ونأمل أن يعود في أقرب وقت ممكن إلى هونغ كونغ".

وكان مكتب الشؤون الخارجية البريطاني قد عبر الثلاثاء عن قلقه للمعلومات التي تتحدث عن توقيف الصين أحد موظفي قنصلية المملكة المتحدة في هونغ كونغ أثناء عودته إلى المدينة.

وتشهد هونغ كونغ أسوأ أزمة سياسية منذ عقود فمنذ أسابيع ينظم متظاهرون مطالبون بالديمقراطية تجمعات تخللتها مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

المصدر: "أ ف ب"