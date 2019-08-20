 
مباشر

أفغانستان.. حركة "طالبان" تضرم النار في مدرسة للبنات بكابل

أخبار العالم

أفغانستان.. حركة
Reuters Yannis Behrakis
مسلح من طالبان- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/maa5

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الثلاثاء أن مسلحين من "طالبان" أضرموا النار فجرا في مدرسة للبنات بالعاصمة كابل، فيما نفت الحركة ضلوعها في الاعتداء.

إقرأ المزيد
"داعش" يتبنى تفجير حفل الزفاف في كابل

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن حركة "طالبان" أحرقت ثانوية "بويا زار" للبنات في قرية نصيري بالعاصمة، في وقت متأخر من الليلة الماضية.

ولفت مسؤولون محليون إلى أن مئات الفتيات كن يتلقين التعليم في المدرسة التي تم حرقها، دون الإفادة بوجود إصابات بشرية، أو عن حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمدرسة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما حقيقة مكافأة الـ1500 جنيه لأبطال العالم في اليد بمصر؟