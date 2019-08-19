بوتين: قلقون إزاء قضية التسلح في الفضاء

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع الأمني ​​لمعاهدة حظر التجارب النووية وقضية التسلح في الفضاء.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل بدء مباحثات ثنائية ستتطرق إلى عدة قضايا، من بينها النزاعات الإقليمية مثل الأوكراني والسوري، والملف النووي الإيراني.

وقال بوتين: "قلقون بشأن مسألة معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية. وقلقون بشأن احتمال عسكرة الفضاء الخارجي. وهنا لدينا ما نتحدث عنه. نود التحدث أكثر حول هذا الموضوع، بهدف معرفة موقف فرنسا من هذه القضايا الحاسمة".

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وحول الشأن السوري، أكد الرئيس الروسي دعم بلاده لجهود الجيش السوري لاحتواء الخطر الإرهابي في محافظة إدلب، مضيفا: "بلا شك سنتحدث عن سوريا، وأود الإشارة هنا إلى أنه بعد توقيع الاتفاقات في سوتشي لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، كان الإرهابيون آنذاك يسيطرون على 50% من الأراضي هناك، والآن يسيطرون على 90%، ونحن نرى هجمات مستمرة من قبلهم".

وأكد أن "التعاون الروسي الفرنسي في تزايد بما في ذلك التعاون الاقتصادي"، مشيرا إلى أن الفضل يعود إلى مبادرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماركون.

وفي الشأن الأوكراني، أكد بوتين ضرورة تنفيذ تفاهمات مجموعة صيغة "نورماندي" كما اتفق عليها خلال القمم السابقة للمجموعة، مشيرا إلى أنه لا بديل عن الصيغة وضرورة الاتفاق على عدد من المسائل.

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وأوضح بوتين أن الاضطرابات التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو متعلقة بالانتخابات المحلية، عقب استبعاد 57 مرشحا تم اكتشاف تزوير في أوراق ترشحهم، مضيفا أن "التظاهرات التي تجري في روسيا تحدث أيضا في فرنسا ضمن حراك (السترات الصفراء)".

وتطرق بوتين إلى الحادثة التي وقعت أثناء تجربة في مدينة سيفيرودفينسك في مقاطعة أرخانغيلسك، شمال غرب روسيا، حيث أكد أن عواقبها لا تحمل أي تهديدات، ولا توجد أي زيادة في مستوى الإشعاع بعد الحادث.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي أن الملفات التي سيناقشها الزعيمان اليوم كانت مطروحة قبل انعقاد قمة مجموعة السبع الكبار، مشددا على أهمية زيارة الرئيس الروسي إلى قلعة بريغانسون.

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وقال ماكرون إنه "لا يمكن حل الخلافات بين ليلة وضحاها ويجب أن نعمل معا.. حافظنا على اتصالاتنا مع موسكو رغم العقوبات على روسيا وأزمة أوكرانيا".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى وجوب بذل الجهود من أجل إعادة هيكلة أمن القارة الأوروبية ومواصلة الحوار، وضرورة التوصل إلى تقارب بين أوروبا وروسيا والعمل على إعادة الثقة بين الطرفين.

ورجح ماكرون أن التوصل لحل في أوكرانيا قد يكون العصا السحرية لعودة روسيا لمجموعة السبع، مضيفا أن انتخاب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يكون عاملا جديدا لحلحلة الملف الأوكراني.

المصدر: RT