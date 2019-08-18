إيران مستعدة لحماية "نيران البحر الحمراء" في المتوسط

قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني حسين خانزادي، إن بلاده مستعدة لإرسال بارجة حربية لمرافقة ناقلة النفط "أدريان دريا" (نيران البحر الحمراء بالعربية) في المتوسط.

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وأكد خانزادي في رده على أسئلة الصحفيين اليوم أنه: "في أي لحظة تتخذ الجمهورية الإسلامية قرارها، نحن مستعدون لإرسال أسطول لمرافقة ناقلة النفط أدريان دريا" أثناء خروجها من مضيق جبل طارق، "نظرا للتهديدات الأمريكية باحتجازها".

ولفت خانزادي إلى أن "الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1" لا علاقة له بإعتاق الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو"، مضيفا أن "الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية منوط بقرار السلطات القضائية ومؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية".

وأضاف: "انتهاكات ناقلة النفط البريطانية تم إثباتها وهي ثلاثة انتهاكات، وينبغي أن يتم التعامل معها قضائيا، والسلطة القضائية ومؤسسة الملاحة البحرية هما من يقرران الإفراج عنها من عدمه".

يذكر أن رئيس مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، جليل إسلامي، كان أعلن عن إطلاق اسم جديد على الناقلة الإيرانية "غريس-1" التي صارت تحمل اسم "أدريان دريا".

وكانت إيران قد هددت باحتجاز السفن الأمريكية في مضيق هرمز إذا أقدمت واشنطن على توقيف ناقلة النفط الإيراني "غريس-1" التي أخلت جبل طارق سبيلها الجمعة الماضي، بعد توقيفها منذ يوليو.

المصدر: RT