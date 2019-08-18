سفير أمريكي جديد في المكسيك

أرسلت واشنطن سفيرها الجديد إلى المكسيك كريستوفر لانداو (55 عاما) الذي قدم نفسه يوم الجمعة عقب وصوله إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، بعد عام من شغور منصب السفير الأمريكي هناك.

وقال لانداو بلغة إسبانية طليقة في مطار العاصمة أمام الصحافيين: "جئت بيد ممدودة، وقد جئت إلى هنا لأستمع وأتعلم".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد اختار لانداو في الأول من أغسطس 2019 سفيرا جديد لبلاده في الجارة الجنوبية.

وعمل كريستوفر لانداو مؤخرا بمكتب محاماة شهير ويعد هذا أول منصب دبلوماسي له، علما أن والده جورج لانداو عمل سفيرا للولايات المتحدة في كل من باراغواي وتشيلي وفنزويلا.

وكانت سلفه السفيرة روبرتا جاكوبسون قد تركت منصبها في مايو من العام الماضي بعد شغله لمدة عامين، لتعتزل العمل الدبلوماسي الذي مارسته طيلة 31 عاما في خدمة الدولة.

المصدر: وكالات