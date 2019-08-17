الشرطة توقف المشتبه بتركه "طنجرتي المترو" في نيويورك (صور)

تمكنت شرطة مدينة نيويورك، اليوم، من القبض على شخص، تشتبه بتركه طنجرتي ضغط كهربائيتين في محطة مترو منهاتن السفلى، بالقرب من مركز التجارة العالمي.

وتسببت الحادثة بحالة من الفوضى بين الركاب خلال ساعة الذروة في يوم الجمعة. وأكدت الشرطة في فترة لاحقة، عدم وجود أية متفجرات في الطنجرتين.

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وقال ديرموت شيا، أحد المسؤولين في شرطة المدينة، في تغريدة على تويتر، إن الشرطة حددت مكان المشتبه به الذي صورته كاميرا وهو يترك الآنيتين داخل محطة فولتون ستريت في مانهاتن، وإن التحقيق جار معه. ولم يقدم الضابط أية تفاصيل أخرى.

UPDATE-The below individual has been located and the investigation continues. ⁦Thank you to all who called in tips as well as our federal partners who as ALWAYS stand by our side ⁦@NewYorkFBI⁩ ⁦@ATFNewYork⁩ ⁦⁦@NYCTSubway⁩ ⁦@NYPDDCPI⁩ ⁦@NYPDnews⁩ pic.twitter.com/bmIldU8ahd — Chief Dermot F. Shea (@NYPDDetectives) 17 августа 2019 г.

وأدت هذه الواقعة وما أعقبها من رد واسع النطاق من قبل السلطات إلى توقف حركة المرور وقطارات الإنفاق، وأعادت إلى الأذهان تفجيرات استخدمت فيها أجهزة مشابهة في نيويورك عام 2016 وبوسطن عام 2013.

المصدر: رويترز