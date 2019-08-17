قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور إن حسن التعامل الذي أبدته السعودية مع الحجاج الإيرانيين تهدف من خلاله إلى المزيد من التعاون مع إيران.

وأضاف ذو النور أن تعامل الرياض الجيد مع الحجاج رسالة من السعودية وإذا استمرت في هذا السلوك سنشهد إذابة الجليد عن العلاقات بين البلدين.

وبين رئيس لجنة الأمن القومي أن إيران ليست وراء التوتر بالمنطقة وأن الدول التي قطعت علاقاتها مع إيران هي التي بادرت لذلك وليست طهران.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية تجاوبت مع طلب طهران افتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السفارة السويسرية لدى السعودية.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" إن وزیر الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، رحب باستئناف إیفاد الزوار الإيرانیین إلی العمرة وتعهد بمتابعة ملف تدشین ممثلیة إيرانية في سفارة سویسرا شخصیا.

وصرح الوزیر السعودي بأن المملكة تسعی لتوفیر أجواء أفضل وإمكانیات أکثر ترافق الحجاج، مضیفا أنه شدد على ضرورة التصرف اللائق مع الزوار الإيرانيين خلال عملیات التفقد والتفتیش التي تشملهم.

ولفت إلى أن تأشیرات الدخول السعودیة ستصدر إلكترونيا للزوار الإيرانیین فقط.

المصدر: RT