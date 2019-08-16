احتفلت إمارة ليختنشتاين الصغيرة، يوم أمس الخميس، بذكرى مرور 3 قرون على تأسيسها.

وتعتبر هذه الدولة الواقعة في جبال الألب بين سويسرا والنمسا، سادس أصغر دولة في العالم، ويبلغ عدد سكانها نحو 38000 نسمة.

وبهذه المناسبة، أقام الأمير، هانز آدم الثاني، حفلا في الحديقة الواقعة خارج قلعته المطلة على العاصمة، فادوتس، تمكن خلالها المواطنون من احتساء الجعة الباردة مع أمير بلادهم.

إمارة #ليختنشتاين 🇱🇮

دولة صغيرة تقع في وسط أوروبا..

ولا يوجد في قوانين الإمارة خدمة عسكرية

ولا تملك جيش #Liechtensteinpic.twitter.com/42hrXYjgoV — عبدالعزيز العميري (@Ab_Alameeri) 3 de septiembre de 2018

ونقلت "رويترز" عن أحد المواطنين واسمه، يوهانس ألجوير (26 عاما)، قوله بعد أن حضر هذا الحدث: "إنه لشرف لي أن أتمكن من القيام بذلك".

وأضاف أنه من الصعب تصور حصول أي مواطن أمريكي على فرصة لقاء الرئيس، دونالد ترامب، بهذا الشكل. وقال الشاب: "نحن عائلة كبيرة هنا. نرى بعضنا البعض كثيرا. ونصادف بعضنا بعضا كثيرا".

المصدر: رويترز