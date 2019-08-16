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طهران تتوعد بعد تعزيز قواتها بمنظومة "باور 373" الصاروخية

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طهران تتوعد بعد تعزيز قواتها بمنظومة
Reuters /FW1F/mark heinrich
وزير الدفاع الإسرائيلي أمير حاتمي
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قال مساعد وزير الدفاع الإيراني لشؤون التفتيش، العميد سعيد شعبانيان، إن بلاده "جاهزة لاستهداف أي عدو يقع على مدى ألفي كيلومتر"، بعد أن صارت منظومة "باور 373" جاهزة للاستخدام.

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ويصف خبراء محليين منظومة "باور 373" المصنعة محليا بأنها النسخة الإيرانية من منظومة "إس-300" الروسية.

وأوضح شعبانيان في تصريحات صحفية أن "المنظومة تغطي نحو 200 كيلومتر، وتلاحق التهديدات الجوية المختلفة على ارتفاع 27 كم".

وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الإيرانية أن المنظومة الصاروخية تم اختبارها بنجاح، فيما أشار وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، الأسبوع الماضي إلى أنه سيتم الكشف عن "باور 373"، في 22 أغسطس الجاري.

المصدر: "مهر"

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