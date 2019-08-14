وزير بريطاني سابق يحذر جونسون من "خيانة" بريطانيا

حذر وزير المالية البريطاني السابق فيليب هاموند، من "أشخاص غير منتخبين" قد يدفعون رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إلى "خيانة" الشعب البريطاني الذي عبر عن إرادته عبر استفتاء "بريكست".

واتهم الوزير السابق في مقال له، نشرته صحيفة "تايمز"، اليوم الأربعاء، كبير مساعدي جونسون، دومينيك كامينغز بمحاولة تمرير "بريكست" بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، من خلال طرح شروط تعجيزية على بروكسل.

وأشار هاموند إلى أن الحكومة لا تمتلك تفويضا من الشعب ولا من البرلمان للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مضيفا أن البرلمان "سيرفع صوته" من أجل منع بوريس جونسون من الانسحاب بدون اتفاق.

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وحذر هاموند من أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، سيؤدي إلى خسارة فرص العمل وانخفاض المستوى المعيشي، مضيفا أن مثل هذا التطور يهدد بتدمير المملكة المتحدة وعزل إنجلترا.

كما حذر الوزير السابق من أن الانسحاب بدون اتفاق قد يؤدي إلى انهيار اتفاقات السلام في إيرلندا الشمالية وإلى استفتاء محتمل حول توحيد إيرلندا واستفتاء آخر حول استقلال اسكتلندا.

جدير بالذكر أن فيليب هاموند وعدد من الوزراء السابقين الآخرين، يعتزمون عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بعد أن يعود البرلمان للعمل في سبتمبر المقبل.

من جهته، قال رئيس البرلمان، جون بيركوو، أمس الثلاثاء إن بإمكان البرلمان منع انسحاب بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، ودعا لمنع بوريس جونسون من الالتفاف على البرلمان.

المصدر: تايمز