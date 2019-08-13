إنقاذ 400 مهاجر قبالة السواحل الليبية

كشف منسق عمليات البحث والإغاثة في منظمة "إس أو إس مديترانيه"، أن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا خلال 72 ساعة وصل إلى 400، أغلبهم من السنغال وساحل العاج والسودان.

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وقال نيكولاس رومانيوك، في تصريح لوكالة "فرانس برس": "نحن الوحيدون في المنطقة وخفر السواحل الليبيون لا يجيبون"، مشيرا إلى أن الظروف المناخية الجيدة تشجع المهاجرين على الإبحار.

وعثرت السفينة "أوشن فايكينغ" على زورق مطاطي لا يتجاوز طوله سبعة أمتار وقد تكدس على متنه 81 شابا سارعوا إلى التصفيق فرحا عندما اقتربت سفينة الإنقاذ منهم.

وبين نيكولاس رومانيوك أن غالبية المهاجرين الموجودين حاليا على متن السفينة هم من السودان (نحو الثلثين)، تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما وقد غادروا الشواطئ الليبية مساء السبت.

كما صرح بأن زورقا آخر تم إنقاذ من على متنه، قبل ذلك، ينقل مهاجرين من السنغال وساحل العاج كانوا يعملون في ليبيا ويريدون الفرار منها.

المصدر: وكالات