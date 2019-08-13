البحرية الكورية الجنوبية توسع مهامها في خليج عدن لتشمل مضيق هرمز

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن وحدة "تشونغ هيه" العسكرية ستصل خليج عدن اليوم لمكافحة القرصنة، إضافة لتنفيذ مهام في مضيق هرمز كجزء من تحالف عسكري تقوده واشنطن.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن الدفعة الـ 30 لوحدة "تشونغ هيه" ستغادر مدينة بوسان الساحلية الجنوبية في وقت لاحق من اليوم، للقيام بمهام مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال لمدة 6 أشهر ابتداء من شهر سبتمبر، طبقا للقوات البحرية.

وتهدف الدفعة الـ 30 والتي يبلغ قوامها 300 فرد وتؤدي مهامها على متن المدمرة "كانغ -غام- تشان" البالغ وزنها 4.400 طن، لحماية السفن الكورية الجنوبية قبالة السواحل الصومالية وتقديم الدعم لسفن الدول الأخرى في المياه القريبة.

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وأكدت الوكالة أن وحدة "تشونغ هيه" قد توسع نطاق عملياتها لتشمل مضيق هرمز، حيث دعت الولايات المتحدة حلفاءها إلى تشكيل تحالف ضد الأنشطة العسكرية الإيرانية وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران.

وعلى الرغم من أن كوريا الجنوبية قالت إنها لم تتلق أي طلبات رسمية من الولايات المتحدة بشأن هذه القضية، إلا أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أكد على أهمية حرية الملاحة في المنطقة، ودعا إلى دعم دولي أثناء لقائه الأخير بوزير الدفاع جونغ كيونغ-دو، الأسبوع الماضي في سيئول.

وردا على ذلك، قال الوزير "جونغ" لـ "إسبر" إن كوريا الجنوبية تدرك جيدا أهمية حماية المياه هناك، وإنها تقوم بمراجعة الخيارات المختلفة لحماية رعاياها وناقلات النفط في المنطقة.

يعتبر إرسال وحدة "تشونغ هيه" إلى المياه قبالة إيران، أحد أكثر الخيارات المعقولة لانضمام كوريا الجنوبية إلى التحالف، حيث أن ذلك لا يتطلب موافقة برلمانية إضافية طالما ظل عدد القوات كما هو.

يذكر أن وحدة "تشونغ هيه" تم نشرها في خليج عدن منذ أوائل عام 2009 كجزء من الجهود العالمية المبذولة لمكافحة القرصنة في المنطقة.

المصدر: يونهاب