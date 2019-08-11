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ألمانيا تعتزم حظر الأكياس البلاستيكية

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ألمانيا تعتزم حظر الأكياس البلاستيكية
Reuters CW/IGA
زبون يحمل أكياسا بلاستيكية بعد التسوق
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أعلنت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، أنها تعمل على وضع قوانين لحظر الأكياس البلاستيكية.

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وقالت شولتسه في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية، إن "وزارتي تسعى حاليا لوضع الإجراءات القانونية الخاصة بحظر الأكياس البلاستيكية".

وأوضحت أن الاتفاق الطوعي المبرم مع الشركات منذ عام 2016 لتقليل عدد الأكياس البلاستيكية لم يحقق النجاح المرجو.

وكانت الوزيرة أبدت في وقت سابق شكوكها في نجاعة القوانين التي تحظر الأكياس البلاستيكية، بحجة أنها ستحتاج إلى المزيد من الوقت للشروع بها مقارنة بالخطوات الطوعية.

وتخطط شولتسه لتأمين اتفاقية إضافية تطلب من الشركات تقليل التغليف بالأكياس البلاستيكية، خاصة فيما يتعلق بالفواكه والخضراوات.

المصدر: وكالات

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