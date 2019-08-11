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تركيا: سفينة رابعة في طريقها إلى المتوسط للتنقيب عن النفط

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تركيا: سفينة رابعة في طريقها إلى المتوسط للتنقيب عن النفط
تركيا تعتزم مواصلة أنشطة التنقيب في المتوسط
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شدد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، على أن أنقرة تواصل بعزم أنشطة التنقيب في مياه البحر المتوسط بالمنطقة المرخص لها من قبل جمهورية شمال قبرص التركية.

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وأشار أوقطاي، اليوم الأحد، عقب أدائه صلاة عيد الأضحى في جامع "تشامليجا" أكبر مسجد في تركيا، إلى أن السفينة التركية الرابعة في طريقها إلى المتوسط قريبا.

وأضاف أن السفن التركية الثلاث "ياووز" و"فاتح" و"بربروس"، موجودة حاليا في المنطقة وتواصل أعمال التنقيب فيها، وأن السفينة الرابعة "أوروج ريس" ستصل قريبا إلى المتوسط.

وبين أن تركيا تواصل موقفها المبدئي والحازم في حماية حقوق القبارصة الأتراك، فضلا عن حماية حقوقها في شرق البحر المتوسط.

وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن مصادر الطاقة في شرقي المتوسط.

ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي (يوناني) في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

المصدر: الأناضول

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