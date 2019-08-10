 
مباشر

وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو "فرار بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري"

أخبار العالم

وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8r8

تناقلت وكالات أنباء إيرانية غير رسمية وصفحات إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالت إنه يظهر "فرار بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الإيراني".

وظهر في الفيديو متحدث إيراني وهو "يهاجم بريطانيا" ويقول إن "البارجة تهرب بينما ادعت أنها جاءت إلى مياه الخليج لحماية السفن التجارية"، بحسب وسائل الإعلام.

وأشارت المواقع إلى أن تصوير الفيديو يعود إلى يوم الأربعاء الماضي جنوب جزيرة أبو موسى في مضيق هرمز.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"لأخذ العبرة".. اقتراح غريب من برلماني عراقي حول صورة صدام حسين