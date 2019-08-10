تناقلت وكالات أنباء إيرانية غير رسمية وصفحات إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالت إنه يظهر "فرار بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الإيراني".

وظهر في الفيديو متحدث إيراني وهو "يهاجم بريطانيا" ويقول إن "البارجة تهرب بينما ادعت أنها جاءت إلى مياه الخليج لحماية السفن التجارية"، بحسب وسائل الإعلام.

وأشارت المواقع إلى أن تصوير الفيديو يعود إلى يوم الأربعاء الماضي جنوب جزيرة أبو موسى في مضيق هرمز.

المصدر: RT