الرئيس البرازيلي: واشنطن وافقت على تعيين نجلي سفيرا لديها

أكد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أعطت رسميا موافقتها على اعتماد نجله، إدواردو، سفيرا للبرازيل لدى واشنطن.

وقال بولسونارو في محادثة مع الإعلاميين خلال مغادرته القصر الرئاسي في برازيليا: "أنا سعيد جدا ومتأكد أن روابط الصداقة والعلاقات التجارية ستتعزز بفضل إدواردو".

إقرأ المزيد

وتلقت البرازيل من السلطات الأمريكية اعتمادا يعد بمثابة ترخيص مسبق يسمح للرئيس البرازيلي بتعيين نجله (35 عاما) رسميا كسفير لدى الولايات المتحدة، غير أن تعيين إدواردو، النائب حاليا، يجب أن يحظى بمصادقة مجلس الشيوخ.

وقال الرئيس البرازيلي: "لسنا مستعجلين لإرسال التعيين إلى مجلس الشيوخ، إننا نتحلى بالهدوء"، وذلك بعدما أعرب الأسبوع الماضي عن الثقة بأن الغرفة الأولى للسلطة التشريعية سترحب بهذا التعيين.

وكشف بولسونارو أن نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بعث برسالة خاصة، مكتوبة باليد توافق على تعيين نجله.

ويحمل نجل الرئيس شهادة في الحقوق، وشارك عامي 2004 و2005 في برنامج تبادل بعنوان "خبرة عمل" بالولايات المتحدة، بحسب سيرته المهنية المنشورة على الموقع الإلكتروني التابع لمجلس النواب البرازيلي، علما أنه يؤدي دورا فعالا كوسيط بين حكومة والده وممثلي المحافظين الجدد في العالم.

جدير بالذكر أن إدواردو بولسونارو كان الممثل البرازيلي الوحيد الذي شارك في مارس مع والده في لقاء خاص مع ترامب في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض، رغم أن وزير الخارجية كان في الوفد المرافق للرئيس خلال الرحلة.

وسبق لترامب أن رحب بهذا التعيين، ووصف إدواردو بـ "المتميز"، مضيفا: "لا أعتقد أن هذا الأمر يندرج ضمن محاباة الأقارب".

المصدر: أ ف ب