فنزويلا تنشر آلاف الجنود عند حدود كولومبيا

أعلن مسؤول عسكري فنزويلي رفيع المستوى أن بلاده نشرت نحو 3.5 ألف عنصر من الجيش والشرطة عند حدود كولومبيا، في إطار مساعيها الرامية لمحاربة تهريب المخدرات والوقود إلى البلاد.

وأكد رئيس القيادة الاستراتيجية للعمليات في الجيش الفنزويلي، الأميرال ريميخيو سيباليوس، في كلمة ألقاها أمام الصحفيين في جسر تيينديتاس الحدودي، الذي لا يزال مغلقا منذ فبراير الماضي، أكد أن نشر تلك القوات في ولاية تاتشيرا غرب البلاد جاء ضمن إطار عملية واسعة النطاق تنفذ في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلن الأميرال عن مصادرة 20 طنا من المخدرات في مناطق مختلفة من فنزويلا، مشددا على أن العمليات ستستمر ضد المهربين.

وقطعت فنزويلا علاقاتها الدبلوماسية مع كولومبيا المجاورة في فبراير، على خلفية دعم الأخيرة لزعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا عن الرئيس نيكولاس مادورو.

ويحظى غوايدو بدعم أجنبي واسع، لا سيما من قبل الولايات المتحدة، فيما أبدت دول أخرى، أكبرها روسيا والصين وإيران، تأييدها لمادورو.

المصدر: أ ف ب