تطورات جديدة في قضية المفكر الإسلامي السويسري المتهم بالاغتصاب

أكد موقع "ليبيراسيون" الفرنسي أن قضاة سويسريين سيتوجهون إلى باريس لاستجواب المفكر الإسلامي الشهير، طارق رمضان، الذي تتهمه مواطنة سويسرية باغتصابها.

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وجاءت هذه الخطوة بعد سنة كاملة من المشاورت بين العدالة الفرنسية ونظيرتها السويسرية، حيث يواجه رمضان (56 سنة) شكوى رفعتها ضده إمرأة سويسرية، لم يكشف عن هويتها، في أبريل 2018 بجنيف، وتتهمه فيها بمهاجمتها واغتصابها في غرفة فندق.

وسيكون بإمكان العدالة السويسرية الاستماع إلى أقوال رمضان، الذي سيواجه لأول مرة المدعية عليه، والتي كشفت صحيفة "تريبيون دي جنيف"، أنها اعتنقت الإسلام في الـ40 من عمرها، وأنها كانت تعاني، وفق شهادتها، من صعوبات عائلية عند حدوث الواقعة المزعومة.

يذكر أن العدالة الفرنسية وجهت رسميا في فبراير 2018 إلى طارق رمضان، تهمة اغتصاب امرأتين في فرنسا، فيما تتهمه امرأة ثالثة في فرنسا باغتصابها أيضا.

وأفرج عن رمضان في نوفمبر 2018، بعد أن كان وضع في الحبس الاحترازي، مقابل كفالة مالية قيمتها 300 ألف يورو، ومصادرة جواز سفره السويسري، ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية