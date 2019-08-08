ظريف يهاجم أمريكا على خلفية مقتل خاشقجي وانتهاكات إسرائيل

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية دعم السعودية على الرغم من وقوع جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

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وقال ظريف في كلمة له اليوم الخميس بمناسبة يوم حقوق الإنسان والكرامة في طهران: "إذا كانت لديك روابط وثيقة بمركز للقوة، فيمكن تبرير جميع تصرفاتك، حتى إذا قمت بتقطيع إنسانا إربا إربا، يمكنك الاستفادة من أكبر الاتفاقيات العسكرية".

كما انتقد الوزير الإيراني "دعم الولايات المتحدة لإسرائيل رغم قيامها بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأردف "الكيان الصهيوني يحتل الأراضي الفلسطينية منذ 70 عاما"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية باسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.

المصدر: وكالة مهر