أعربت السعودية عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير، ودعت كافة الأطراف المعنية، إلى المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تتابع عن كثب، تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة عن إلغاء الهند للمادة ( 370 ) من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.

وأضاف المصدر: "المملكة إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة، تؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح سكان الإقليم".

وفي وقت سابق من اليوم، طردت باكستان السفير الهندي لديها، وأفاد بيان صادر عن الحكومة بأن إسلام آباد ستخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية وتعلق التبادل التجاري مع الهند.

وجاء القرار الباكستاني، كرد فعل إلغاء الهند للحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به جامو وكشمير.

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ومنطقة جامو وكشمير، هي الولاية الهندية الوحيدة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، ويطالب الانفصاليون الذين ينشطون فيها، إما بإعلان استقلالها عن الهند أو الانضمام إلى باكستان.

يذكر أن كلا من الهند والصين تطالبان بأجزاء من إقليم كشمير المتنازع عليه، وقد وجهتا انتقادات لاذعة للقرار الهندي.

وتصاعد التوتر حول كشمير مطلع العام الجاري على خلفية تفجير انتحاري أودى بحياة 40 عنصرا من الشرطة الهندية، وخلف أزمة حادة تحولت إلى مواجهة جوية مباشرة بين الهند وباكستان.

المصدر: وكالات