مقتل عنصرين من "داعش" في عملية أمنية بكابل

أعلنت قوات الأمن الأفغانية عن تصفية عنصرين من "داعش" وتدمير ورشة كبيرة لصنع المتفجرات تابعة للتنظيم في عملية أمنية نفذتها فجر اليوم الأربعاء في كابل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "شينخوا" بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن وعصابة إرهابية قرب مطار كابل فجر اليوم.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه، أن "قوات العمليات الخاصة الأفغانية شنت غارة لتعقب شبكة إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في حي قصبة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وخلال هذه المهمة تعرضت قوات الأمن لنيران معادية واشتبكت مع إرهابيين".

TOLOnews reporter Sharif Amiry visited a house in “Guard” area in police district 15 (PD15) of #Kabul City which was raided by Special Forces Unit as a number of suspects affiliated to Deash were hidden there. pic.twitter.com/J2PJaNiMP9 — TOLOnews (@TOLOnews) August 7, 2019

وأضاف المصدر أن الإرهابيين المستهدفين مسؤولون عن سلسلة من التفجيرات، بما فيها تفجير على جانب الطريق أسفر عن مقتل خمسة عناصر من قوات مكافحة المخدرات مساء الثلاثاء شمالي كابل.

المصدر: وسائل إعلام إفغانية + "شينخوا"