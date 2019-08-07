 
مباشر

مقتل عنصرين من "داعش" في عملية أمنية بكابل

أخبار العالم

مقتل عنصرين من
Reuters MOHAMMAD ISMAIL
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m874

أعلنت قوات الأمن الأفغانية عن تصفية عنصرين من "داعش" وتدمير ورشة كبيرة لصنع المتفجرات تابعة للتنظيم في عملية أمنية نفذتها فجر اليوم الأربعاء في كابل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "شينخوا" بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن وعصابة إرهابية قرب مطار كابل فجر اليوم.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه، أن "قوات العمليات الخاصة الأفغانية شنت غارة لتعقب شبكة إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في حي قصبة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وخلال هذه المهمة تعرضت قوات الأمن لنيران معادية واشتبكت مع إرهابيين".

وأضاف المصدر أن الإرهابيين المستهدفين مسؤولون عن سلسلة من التفجيرات، بما فيها تفجير على جانب الطريق أسفر عن مقتل خمسة عناصر من قوات مكافحة المخدرات مساء الثلاثاء شمالي كابل.

المصدر: وسائل إعلام إفغانية + "شينخوا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد هجومي أوهايو وتكساس.. ترامب يقع في خطأ جغرافي وبايدن لا يفرق بين ولايات بلاده!