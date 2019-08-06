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أردوغان: إذا لم تفعل تركيا ما يجب فعله اليوم شمال سوريا ستدفع ثمنا باهظا لاحقا

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أردوغان: إذا لم تفعل تركيا ما يجب فعله اليوم شمال سوريا ستدفع ثمنا باهظا لاحقا
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إنه إذا لم تفعل تركيا ما يجب فعله اليوم شمال سوريا، فإنها ستدفع ثمنا باهظا لاحقا.

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وأضاف أردوغان خلال كلمته أمام السفراء الأتراك في أنقرة، أنه لا توجد أدلة ملموسة تظهر أن منظومة S-400 الروسية ستضر بطائرات F-35 أو طائرات حلف شمال الأطلسي، معربا عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لقضية S-400 أن "تأسر" العلاقات التركية الأمريكية.

يتبع..

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