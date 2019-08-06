أردوغان: إذا لم تفعل تركيا ما يجب فعله اليوم شمال سوريا ستدفع ثمنا باهظا لاحقا
Reuters
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إنه إذا لم تفعل تركيا ما يجب فعله اليوم شمال سوريا، فإنها ستدفع ثمنا باهظا لاحقا.
وأضاف أردوغان خلال كلمته أمام السفراء الأتراك في أنقرة، أنه لا توجد أدلة ملموسة تظهر أن منظومة S-400 الروسية ستضر بطائرات F-35 أو طائرات حلف شمال الأطلسي، معربا عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لقضية S-400 أن "تأسر" العلاقات التركية الأمريكية.
يتبع..
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