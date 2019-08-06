سليماني يبارك لظريف بالعقوبات المنزلة به

زار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مقر الخارجية الإيرانية، حيث التقى الوزير محمد جواد ظريف وأعرب له عن تضامنه معه ومباركته له بالعقوبات الأمريكية.

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واعتبر سليماني اليوم الثلاثاء، أن "فرض الحظر على ظريف يعد فشلا للبيت الأبيض وخطوة جنونية".

وإذ أشاد سليماني بجهود ظريف، خاطبه قائلا "إن هذه الخطوة الأمريكية أثبتت، بصفتك مسؤول السياسة الخارجية للبلاد، أن لك تأثيرا عميقا على الرأي العام خاصة الشعب الأمريكي تجاه جهل قادته".

وأعرب سليماني عن ثقته بأن الدفاع عن المصالح الوطنية وصدق البيان من الخصائص البارزة لوزير الخارجية، وقال: "أبارك لك لأنك تعرضت لغضب وعداء أمريكا التي اعتبرتك لسان قائد العالم الإسلامي".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت نهاية يوليو الماضي فرض عقوبات على ظريف، وأدرجته في "قائمة الخزانة الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية".

وتوضيحا لهذا الإجراء، قالت مسؤولة رفيعة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ظريف ساعد في نقل "الأجندة المتهورة" للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ويعتبر "متحدثا أساسيا" للنظام الإيراني في العالم.

المصدر: "فارس"