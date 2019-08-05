رئيس البرلمان التركي لـ RT: أنقرة لن تسمح بشن الهجمات الإرهابية من مناطق قرب حدودها

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، على أن أنقرة لن تسمح بشن الهجمات الإرهابية من مناطق قرب حدودها، وأنها تعمل على إقامة منطقة آمنة هناك.

وقال شنطوب، في حديث لـ"برنامج قصارى القول" في قناة RT، إن "تركيا تستضيف 3 ملايين لاجئ سوري ونرغب بعودتهم إلى منازلهم بعد التأكد من عدم تعرضهم للخطر".

وأضاف، أن "أوروبا تخلق المشاكل في بعض الدول وتجعل مواطنيها غير قادرين على العيش فيها".

وأشار المسؤول التركي إلى أن بلاده "ترفض تدخل كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط".

وفيما يتعلق بمسألة شراء الحكومة التركية لمنظومة "إس – 400" الروسية، قال شنطوب: "لم نستطع الحصول على منظومة باتريوت الصاروخية من واشنطن وقمنا بشراء منظومة إس – 400 من موسكو".

وفي الشأن الليبي، شدد رئيس البرلمان التركي على أن بلاده تتعامل مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

المصدر: RT