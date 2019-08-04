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نحو 30 إصابة بالسرطان لجنود إسرائيليين يخدمون "القبة الحديدية"

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نحو 30 إصابة بالسرطان لجنود إسرائيليين يخدمون
Reuters Amir Cohen
(صورة أرشيفية)
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أفادت القناة 13 العبرية بإصابة 30 جنديا من وحدات الدفاع الجوي لدى الجيش الإسرائيلي بالسرطان، مشيرة إلى أن أغلبهم من العاملين في خدمة "القبة الحديدية".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المسؤولين يجرون فحصا، لتحديد ما إذا كان لعملهم علاقة بإصابتهم بمرض السرطان.

و"القبة الحديدة" نظام دفاع جوي صاروخي متنقل، طورته شركة "رافئيل" الإسرائيلية للتصدي للصواريخ قصيرة المدى والقذائف، لكنها غالبا ما تتعرض لانتقاد الخبراء لأسباب تتعلق بتكلفتها الباهظة وعدم فعالياتها في مواجهة رشقات من الصواريخ والقذائف في آن واحد.

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المصدر: RT

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