أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه احتجز اليوم ناقلة أجنبية كانت تهرّب الوقود قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج.

وقالت القوات البحرية في هذا الحرس، إنه تم سحب السفينة إلى ميناء بوشهر جنوب إيران، وتم توقيف طاقمها المكون من 7 أشخاص من جنسيات مختلفة.

وذكر قائد هذه القوات، العميد رمضان زيراهي، أن السفينة كانت تهرب حمولتها إلى إحدى دول الخليج. وأشار إلى أنه تم تسليم حمولة الوقود المهرب (حوالي 800 ألف ليتر من البنزين) إلى الشركة الوطنية للمشتقات النفطية بمحافظة بوشهر.

ويأتي هذا الحادث، على خلفية تصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا، حيث استبعدت لندن أي عملية للتبادل أو المقايضة مع إيران تشمل تحرير طهران ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها في الخليج، مقابل تحرير لندن ناقلة النفط الإيرانية الموقوفة في جبل طارق.

المصدر: وكالات