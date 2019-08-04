مراسلنا: الحرس الثوري الإيراني يعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد عن احتجازه سفينة أجنبية كانت تهرّب البنزين قرب جزيرة فارسي في مياه الخليج.

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري فقد تم سحب السفينة إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

وأكد الحرس الثوري أن احتجاز السفينة التي كانت تهرب 800 ألف لتر من البنزين، تم بالتنسيق مع السلطات القضائية في ميناء بوشهر، مشيرا إلى أنه تم تسليم حمولة الوقود المهرب إلى الشركة الوطنية للمشتقات النفطية بمحافظة بوشهر.

وصرح قائد المنطقة الثانية في القوات البحرية للحرس الثوري العميد رمضان زيراهي بأنه تم احتجاز السفينة يوم الأربعاء وتوقيف طاقمها المكون من 7 أفراد، مبينا أن السفينة كانت تهرب حمولتها إلى إحدى دول الخليج.

وشدد زيراهي على أن الحرس سيواصل الدفاع عن مصالح إيران القومية في مياه الخليج ولن يتراجع عن ذلك قيد أنملة وسيواصل رصد ومراقبة جميع السفن في مياه الخليج لكشف عمليات التهريب المنظمة.

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا بين إيران وبريطانيا، حيث استبعدت لندن أي عملية للتبادل أو المقايضة مع إيران تشمل تحرير طهران ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها في الخليج، مقابل تحرير لندن ناقلة النفط الإيرانية الموقوفة في جبل طارق.

المصدر: RT + وكالات