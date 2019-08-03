أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اطلع على تقارير تفيد بوقوع "إطلاق نار مروع" في مدينة إل باسو بولاية تكساس قتل فيه "عدد كبير" من الناس.

وغرد ترامب اليوم السبت: "إطلاق نار مروع في إل باسو بتكساس، والتقارير سيئة جدا، مقتل العديد من الناس"، مشيرا إلى أنه يعمل مع السلطات الفيدرالية والمحلية وقوات الأمن، وأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع حاكم الولاية وعبر له عن دعمه والحكومة الفيدرالية في التعامل مع ما حدث.

وأضاف: "الرب معكم جميعا".

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

وسبق أن أكد متحدث باسم الشرطة المحلية في مدينة إل باسو توقيف شخص واحد للاشتباه في صلته بالهجوم المسلح الذي شهده المركز التجاري "سيلو فيستا". كما أكد سقوط قتلى وجرحى بين المتسوقين، دون تحديد عددهم بدقة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شهود عيان قولهم، إن إطلاق النار حصل في البدء داخل متجر Walmart الواقع في أرض المركز التجاري، مخلفا أكثر من 20 شخصا بين قتيل وجريح.

المصدر: RT، وكالات