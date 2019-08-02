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عدة انفجارات تدوي في بانكوك

أخبار العالم

عدة انفجارات تدوي في بانكوك
Reuters SOE ZEYA TUN
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ذكرت وسائل إعلام تايلاندية، أن عدة انفجارات محدودة دوت اليوم الجمعة، في ثلاثة مواقع على الأقل بالعاصمة بانكوك، مضيفة أن اثنين من عمال النظافة أصيبا بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في التقارير.

عدة انفجارات تدوي في بانكوك
Reuters TWITTER @YRNMXSK

وتأتي هذه الانفجارات في الوقت الذي تستضيف فيه بانكوك لقاء بين وزراء خارجية دول منطقة جنوب شرق آسيا ونظرائهم من الولايات المتحدة والصين وروسيا وقوى عالمية أخرى.

المصدر: "رويترز"

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