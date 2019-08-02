عدة انفجارات تدوي في بانكوك

ذكرت وسائل إعلام تايلاندية، أن عدة انفجارات محدودة دوت اليوم الجمعة، في ثلاثة مواقع على الأقل بالعاصمة بانكوك، مضيفة أن اثنين من عمال النظافة أصيبا بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في التقارير.

Reuters TWITTER @YRNMXSK

Bombing 3 Attack In Bangkok On This Morning Injured 3 people From Breaking Alerts pic.twitter.com/gDTYP3ISHv — ศิริธาดา พรหมธนะนนท์ (@SiritadaP_SAU) August 2, 2019

وتأتي هذه الانفجارات في الوقت الذي تستضيف فيه بانكوك لقاء بين وزراء خارجية دول منطقة جنوب شرق آسيا ونظرائهم من الولايات المتحدة والصين وروسيا وقوى عالمية أخرى.

المصدر: "رويترز"