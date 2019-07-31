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إثيوبيا تزرع 353 مليون شجرة في يوم واحد!

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إثيوبيا تزرع 353 مليون شجرة في يوم واحد!
Reuters RSS/CRB
منظر من إثيوبيا (أرشيف)
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حققت إثيوبيا رقما قياسيا مذهلا بزراعتها لأكثر من 353 مليون شتلة في يوم واحد، وفقا لما نقله مركز مراقبة الغابات "إكو.واتش".

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وأطلقت هذه الدولة الإفريقية النامية حملة ضخمة لزراعة 200 مليون شجرة في يوم واحد، كمبادرة لمكافحة الاحتباس الحراري، لتكلل العملية بزراعة أكثر من 353 مليون شجرة.

وأكدت اللجنة الوزارية المسؤولة عن تسهيل هذه المبادرة أن 2.6 مليار شتلة زرعت هذا الموسم في جميع أنحاء البلاد، كجزء من خطة تهدف لزراعة 4 مليارات شتلة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أطلق مشروع "البصمة الخضراء"، في 26 مايو المنصرم، للحد من تأثير التغيرات المناخية.

يذكر أن ولاية ماديا براديش الهندية كانت تحمل الرقم القياسي بعد زرع 66 مليون شتلة على طول نهر نارمادا، في عام 2017.

المصدر: وكالات

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