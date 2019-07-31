هولندا تعلق تمويل "الأونروا"

قررت هولندا تعليق مساهمتها السنوية لتمويل الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بانتظار توضيحات حول تهم طالت "الأونروا" بسوء الإدارة واستغلال السلطة.

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وأكدت وزارة الخارجية الهولندية في بيان أنها "أعربت للأمم المتحدة ولمنظمة الأونروا عن قلقها العميق في هذا الشأن، وطلبت المزيد من التوضيحات".

وقال وزير التجارة الخارجية، سيغريد كاغ، إن قرار تعليق المساعدات هذه السنة سيستمر لغاية الحصول على "إجابة مرضية" من منظمة الأمم المتحدة.

ويأتي القرار الهولندي بعد أن أعلنت سويسرا تعليقها تمويل الوكالة حتى انتهاء التحقيق معها.

وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية السويسرية، بيير ألين إلتشنغر، أكد تعليق المدفوعات للوكالة حتى انتهاء التحقيق، وستتخذ سويسرا قرارها بشأن الخطوات التالية تبعا لنتائج التحقيق.

وقشف تقرير لمكتب الأخلاقيات في الأمم المتحدة عن حالات سوء إدارة وتجاوزات إدارية في الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تقدم المساعدات لاكثر من 5 ملايين من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان.

المصدر: وكالات