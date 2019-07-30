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مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20 جراء تفجير في باكستان

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مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20 جراء تفجير في باكستان
Reuters NASEER AHMED
صورة من موقع التفجير في مدينة كويتا الباكستانية يوم 30 يوليو 2019
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لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح جراء تفجير في مدينة كويتا الباكستانية، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين محليين قولهم، إن حصيلة الضحايا بلغت 5 قتلى و25 مصابا، فيما تحدثت تقارير إعلامية باكستانية عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 34 آخرين.

وقال قائد الشرطة في إقليم بلوشستان لـ "فرانس برس" إن الهجوم نفذ بواسطة دراجة نارية مفخخة، واستهدف رجال الشرطة، مشيرا إلى أن من بين القتلى شرطيين اثنين.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. وعادة ما يشهد هذا الإقليم هجمات للانفصاليين البلوش وتنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"طالبان".

المصدر: وكالات

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