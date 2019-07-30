رئيسة المفوضية الأوروبية ترغب في "إعادة التوازن" للاتحاد

دعت أورسولا فون دير لاين، التي انتخبها البرلمان الأوروبي رئيسة للمفوضية الأوروبية، خلال زيارة إلى كرواتيا، لإعادة التوازن إلى الاتحاد لتتمكن من رفع التحديات التي تنتظرها بنجاح.

وصرحت المسؤولة الأوروبية للصحافيين قبل لقاء مع رئيس الوزراء الكرواتي، أندريي بلينكوفيتش، قائلة: "هدفي السياسي هو إعادة التوازن إلى الاتحاد الأوروبي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، البلدان الصغيرة والدول الأكبر (الأعضاء) الجدد والقدامى"، علما أن ضرورة إصلاح الاتحاد من المشاريع التي يصر عليها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "العالم يرغب أكثر بأوروبا ويحتاج إلى صوت أوروبي قوي لن يسمع إلا إذا كنا متحدين"، وأضافت: "نعلم جميعا أننا لن نواجه التحديات إلا إذا كنا متحدين ومزدهرين".

وأعلنت فون دير لاين خلال زيارة إلى وارسو أنها ستطلق مشاورات واسعة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي لدى تولي مهامها في نوفمبر، مشيرة إلى أنها تود إطلاق مؤتمر حول "مستقبل أوروبا"، سينظم في الدول الأعضاء وسيتمحور حول الطريقة التي ترى فيها الشعوب والأوروبيون مستقبل الاتحاد الأوروبي.

المصدر: أ ف ب