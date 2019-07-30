"يونهاب": كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ مجهولة النوعية

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن كوريا الشمالية أطلقت، ليلة الأربعاء، عدة صواريخ.

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ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة في جيش كوريا الجنوبية أن الحديث يدور عن عمليات إطلاق "عديدة"، مشيرة إلى أن نوع الصواريخ مجهول ولم يحدد.

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات الإطلاق نفذت من الساحل الشرقي لشبه جزيرة هودو في مقاطعة هامغيونغ الشمالية.

كما نقلت "بونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة أن العسكريين في كوريا الجنوبية يتابعون الوضع تحسبا لعمليات إطلاق إضافية، وتم وضع الأركان على أهبة الاستعداد.

وفي أول تعليق من واشنطن على النبأ، قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية: "نحن على علم بتقارير عن إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية، وسنراقب الوضع".

وجربت بيونغ يانغ، الأسبوع الماضي، صاروخين قصيري المدى، في أول تجربة من هذا النوع منذ لقاء جمع زعيمها، كيم جونغ أون، مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في الشهر الماضي، واتفق الطرفان خلاله على إحياء مفاوضاتهما حول تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية.

المصدر: رويترز + تاس